„Brot und Spiele“ auf der Skipiste

Manuel Feller gewinnt und reißt das ÖSV-Team aus dem Tief, doch die Verletzung von Marco Schwarz und der kapitale Flop der Abfahrer plagen weiterhin. Auch wächst die Kritik am zu dichten Weltcupkalender, irritieren Stürze von Pinturault und Kilde. Jetzt kommt Kitzbühel, und am Hahnenkamm ist sowieso alles ganz anders.

Skifahren ist Österreichs großer Antrieb. Im Winter drängen sich trotz horrender Preise für Lift und Ausrüstung weiterhin die Massen auf den Pisten. Geht es um Profisport, werden Siege von Manuel Feller wie im Wengen-Slalom umso staatstragender, wenn es rundum in der Winterlandschaft Misserfolge – Österreichs Abfahrer verpassten erstmals seit 1967 in den ersten fünf Saisonrennen das Podest –, Rückschläge mit Verletzungen wie von Marco Schwarz (Kreuzbandriss) und leidige Debatten über die rein auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Starre von Funktionären wie FIS-Präsident Johan Eliasch gibt. Alles wird in diesen Tagen noch hitziger, es startet die Kitzbühel-Woche.

So groß bei vielen die Freude auf Skirennen ist oder bei Auserwählten die Gier nach der Weißwurst-Party anmutet, es kurvt berechtigte Kritik und Skepsis mit. Mehr heißt nicht unbedingt besser, und die Überlastung im Weltcup-Kalender generiert Unmut. Vor allem im Konnex mit Stürzen und Verletzungen wird das deutlich, wobei: solange keiner ausfällt, spielt ja jeder munter mit. Aber der Winter 2023/24 hat viele, teils schwere Stürze gesehen.