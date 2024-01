Wie nur bringt man „Candide“ auf die Bühne?

Ich bin seit meinem 12. Lebensjahr in dieses Stück verliebt, weil die Musik teils so tiefgehend, teils so lustig ist. Seit ich Regie führe, habe ich auf die Frage, was ich gern auf die Bühne bringen möchte, immer „Candide“ geantwortet. Es hat lang gedauert, bis jemand Ja gesagt hat.