Emmy Awards mit Babybauch, Partnerlook und Pailletten

Vier Monate später als geplant wurden die Emmy Awards nun in Los Angeles verliehen. Die spannendsten Looks der „Oscars des Fernsehens“.

Eigentlich hätten die 75. Emmy Awards, die wichtigste US-Fernsehpreisverleihung, bereits im September stattfinden sollen. Aufgrund des monatelangen Streiks der Hollywood-Schauspieler und -Drehbuchautoren wurde der Termin nach hinten verschoben und fiel somit direkt in die Award-Saison. Kein Wunder also, dass üppige Roben auf dem roten Teppich vor dem Peacock Theater im Zentrum von Los Angeles für den „Oscar des Fernsehens“ dominierten.

Ins Auge stach Suki Waterhouse. Nicht nur, weil sie Rot trug, sondern vielmehr, weil sie ihren Babybauch - die 32-Jährige erwartet mit Schauspieler Robert Pattinson ihr erstes Kind - gekonnt in Szene setzte. Das Kleid von Valentino Haute Couture mit Schleife am Bauch zog die Blicke jedenfalls auf sich.

Suki Waterhouse bei den 75. Emmy Awards. APA / AFP / Frederic J. Brown

Zum ersten Mal nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rocky Thirteen im November zeigten sich Kourtney Kardashian und Travis Barker gemeinsam auf dem roten Teppich. „Wir gehören zusammen“ soll wohl auch ihr Partnerlook zeigen, beide kamen in schwarzen Hosenanzügen und Sonnenbrillen.

Kourtney Kardashian und Travis Barker. Reuters / Aude Guerrucci

Für einen Wow-Effekt sorgte auch „Only Murders in the Building“-Star Selena Gomez. Sie erschien in einem dunkelroten Kleid von Oscar de la Renta, das mit 450.000 Pailletten bestickt ist.

Selena Gomez in Oscar de la Renta. Getty Images via AFP / Neilson Barnard

Claire Danes in Vintage Balmain. APA / AFP / Robyn Beck Jessica Rabbit oder Jessica Chastain in Gucci? Reuters / Aude Guerrucci „The Bear“-Darstellerin Ayo Edebiri wurde als beste Nebendarstellerin geehrt. Sie trug ein Lederkleid von Louis Vuitton. Getty Images / Jerod Harris Sarah Snook gewann den Award als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Succession“. Sie nahm den Award in einem Kleid von Vivienne Westwood entgegen. APA / AFP / Robyn Beck „The Crown“-Star Elizabeth Debicki trug Dior. APA / AFP / Frederic J. Brown Riley Keough erschien mit Großmutter Priscilla Presley. Beide trugen Chanel. Reuters / Mike Blake Ali Wong nahm ihre Awards in einem Kleid von Louis Vuitton entgegen. Reuters / Aude Guerrucci

(cg)