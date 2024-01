Baba, Barbie! Golden Globes leiten das Jahr der Lady ein

Nach anderthalb Jahren juveniler Mode und Exzess in Pink bedient man sich langsam wieder vornehmer Kleidung. Aus dem Mädchen wird die Dame. Ersichtlich war das etwa bei den Golden Globes in der Nacht auf Montag.

Wer hätte gedacht, dass sich Schauspielerin Margot Robbie schon wieder am Outfit einer Barbiepuppe bedient? Alle. Es bleibt ihr in dieser Preissaison wohl wenig anderes übrig. Der Look, für den sie sich gemeinsam mit Stylist Andrew Mukamal entschieden hatte, war aber gewiss nicht ihr bester. Vorlage war die Superstar Barbie von 1977, von Armani aufs menschliche Maß gebracht (das Highlight ist die trashige Tüllboa). Pink trug außer Robbie sonst aber kaum jemand mehr, zartes Rosa sah man vereinzelt etwa an Jennifer Lopez und Serienstar Hunter Schafer. Hat Barbies Lieblingsfarbe gar ausgedient, nach anderthalb Jahren Girlie-Exzess? Fast scheint es so.