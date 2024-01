Ein Jahr im Zeichen des Pfirsichs: Wie relevant sind Trendprognosen?

Drucken

Klingt nach obstiger Topfenspeise? Die Farbe von Pfirsichflaum ist als „Peach Fuzz“ die von Pantone ausgerufene Nuance des Jahres. Interessiert das im Jänner noch jemanden, kann eine Farbe Trost spenden, und taugen Designtrends noch als Orientierungssystem?

Wann genau geht im Jahresausklangstrubel die Lifestylebranche aus dem Rückblick- in den Vorschaumodus über? Zwar wird, zugegeben, ständig viel Radau gemacht wegen nagelneuer Dinge, die es mitunter erst in ein paar Monaten (oder eventuell gar nie) real zu kaufen gibt, sodass immer der in die Zukunft gerichtete Blick dominiert. Zugleich lässt sich der hier konkret gemeinte Perspektivenwechsel an einem präzisen Termin festmachen.

Im Jahr 2023 war es der 7. Dezember mit einer bis 14.30 Uhr MEZ verhängten Kommunikationssperre, als nämlich das dafür selbsternannterweise zuständige Pantone Color Institute, ansässig in New Jersey, verlautbarte, welche die Farbe des kommenden Jahres sein würde. Sogleich froren die Finger über den Tastaturen in allen Lifestyleredaktionen ein: Wer gerade einen zusammenfassenden Text über die dominierenden Phänomene der vergangenen Monate verfasste, wechselte Blickwinkel und widmete sich umgehend der neu ausgerufenen Trendfarbe von Farbspezialist Pantone (der Farbfächer des Anbieters darf in keinem Designstudio als ultimative Referenz fehlen).

Dank des 24-Stunden-Nachrichtenzyklus kocht das Interesse bei dieser jährlich wiederkehrenden Gelegenheit sofort hoch und über, innerhalb weniger Tage scheint es aber auch wieder abgeflaut zu sein. Presseagenturen suchen so schnell wie möglich in ihrem Bilderfundus Produkte, die zum Farbton der Stunde mehr oder weniger genau passen. Die exakt richtige Nuance kennen aber nur jene Firmen, die mit Pantone kooperieren und sofort passende Gegenstände präsentieren können, 2023 waren es unter anderem Motorola und der Teppichhersteller Ruggable. Ein paar Wochen später noch etwas über die Farbe des Jahres – übrigens heißt sie heuer „Peach Fuzz“ (also: Pfirsichflaum) – zu schreiben, wirkt fast obsolet.

Eine flaumige Nuance

Dabei wird es noch einige Zeit dauern, bis jene Anbieter, die auf die „Peach Fuzz“-Ansage mit eigenen Angeboten reagieren möchten, dazu in der Lage sind – so lang eben ein Produktionszyklus im Einzelfall dauert. Die Mission des Pantone Color Institute freilich besteht auf einer Metaebene darin, aus der Weltenlage eine These abzuleiten und diese in eine Farbe zu übersetzen. Auch „Peach Fuzz“ soll zusätzlich zur pfirsichfarbenen Flaumigkeit noch einiges leisten können, zumindest, wenn man den Worten der ersten Pressemitteilung folgt. Weich und gemütlich sein, Zugehörigkeitsgefühle und Ruhe spenden, dabei helfen, zu sich zu kommen, und heilen.