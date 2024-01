Bilder der mysteriösen Figuren gingen im Herbst um die Welt - es handle sich um „Alien-Mumien“. Wenig überraschend kommt nun die „Entwarnung“ der Wissenschaft. Die Puppen wurden aus menschlichen und tierischen Teilen hergestellt.

Es war ein ernstes Bild, das da im SEptember aus Mexiko um die Welt ging. Politiker vor Staatsflagge präsentieren mutmaßliche „Alien-Mumien“. Organisiert wurde die Aktion vom Abgeordneten Sergio Gutiérrez „im Namen des öffentlichen Interesses“. Er forderte die Redner auf zu schwören, dass sie die Wahrheit sagen. „Es sind nicht-menschliche Wesen“, sagte der UFO-Enthusiast und Journalist Jaime Maussan damals. Die Körper seien etwa 1000 Jahre alt.

Ein ähnliches Paar „außerirdischer Mumien“, das im vergangenen Oktober auf mysteriöse Weise auf dem Flughafen der peruanischen Hauptstadt auftauchte, ist laut einer am vergangenen Freitag (12. Jänner) veröffentlichten wissenschaftlichen Analyse rein irdischen Ursprungs. Auf der Pressekonferenz in Lima, die vom peruanischen Kulturministerium organisiert wurde, sagten die Experten nicht, dass die im DHL-Büro gefundenen Puppen mit den in Mexiko präsentierten Leichen in Verbindung stehen, aber sie betonten, dass die Überreste in Mexiko ebenfalls nicht von Außerirdischen stammen.

Keine Verbindung zu außerirdischem Leben

Die beiden kleinen Exemplare wurden von Experten als humanoide Puppen beschrieben, die wahrscheinlich sowohl aus menschlichen als auch aus tierischen Teilen hergestellt wurden. Eine weitere dreifingrige Hand, die vermutlich aus der peruanischen Nazca-Region stammt, wurde ebenfalls analysiert, wobei die Experten jegliche Verbindung zu außerirdischem Leben ausschlossen.

„Das sind keine Außerirdischen. Es sind Puppen aus Tierknochen von diesem Planeten, die mit modernem synthetischem Klebstoff zusammengefügt wurden“, sagte Flavio Estrada, Archäologe am peruanischen Institut für Rechtsmedizin und forensische Wissenschaften. Die Alien-Theorie sei also „eine völlig erfundene Geschichte“.

Die beiden Figuren, die in einem Pappkarton in den Büros des Kurierdienstes DHL am Flughafen von Lima auftauchten, sahen aus wie mumifizierte Körper in traditioneller Andenkleidung. Einige Medien spekulierten daraufhin über einen möglichen außerirdischen Ursprung. (Reuters/Red.)