Lohnstreit in der IT-Branche – Zores im Geschäft der Zukunft

In der IT-Branche ist die Auftragslage gut, Umsatz und Personalstände wachsen, die Investitionen ebenso. Trotzdem stocken die Lohnverhandlungen für die 90.000 Beschäftigten.

Wien. Nach den Metallern und den Händlern gibt es nun auch in der IT-Branche Probleme in den Lohnverhandlungen. Am Montag ging die sechste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende, die Gewerkschaft beruft für den 24. Jänner eine Demonstration ein. Dabei, so könnte man meinen, sollte es doch gerade in der IT glattlaufen – schließlich ist Digitalisierung das Geschäft der Zukunft, in dem Spitzenköpfe arbeiten, denen man gern etwas mehr bezahlt. Zusätzlich hat die Branche mit der Pandemie – Stichwort: Homeoffice – noch einmal Rückenwind bekommen.