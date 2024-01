Münchner „Tatort“-Kommissare Batic und Leitmayr hören auf  

Nach 100 Folgen sagen die „Tatort“-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr Servus.

Nach gut 35 Jahren gibt es einen Schichtwechselt im Münchner „Tatort“: Ivo Batic und Franz Leitmayr hören auf, berichten deutsche Medien unter Berufung auf den Bayrischen Rundfunk (BR), der die Folgen produziert. Die Schauspieler Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65) verabschieden sich demnach von dem Sonntagabendkrimi.

Im Jahr 1991 haben die Münchner Kommissare begonnen, gemeinsam zu ermitteln. Damit gehören sie zu den dienstältesten „Tatort“-Ermittlern überhaupt. Auf 93 Fälle bringt es das Duo bislang, nach sieben weiteren will man 2025 aussteigen. „Als Tatort-‚Hauptkommissare‘ haben Udo und ich in den letzten Jahren einige echte Polizeikollegen und einen Münchner Polizeipräsidenten mit in den Ruhestand verabschiedet“, erklärte Nemec. Sein Kollege fügte hinzu, sie seien schließlich auch nicht Keith Richards und Mick Jagger, „die mit 80 noch arbeiten müssen“.

Wie das Ermittler-Duo ausscheiden wird? Für einen dramatischen Tod, würden Ivo und Franz, wie auch wie die Darsteller selbst „zu gern leben“, sagte Wachtveitl nach BR-Angaben. Die nächste Münchner „Tatort“-Folge wird am 4. Februar ausgestrahlt. (red.)