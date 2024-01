Geht es nach Ex-Team-Kapitän Viktor Szilagyi, hat Österreichs Handballteam bei dieser „wunderbaren EM in Deutschland Traumhaftes erreicht“. Kiels Geschäftsführer schwärmt von Chemie und Taktik, lobt Mykola Bilyk und dessen Entwicklung. Wohin Österreichs Reise nach dem Einzug in die Hauptrunde und dem 30:29 gegen Ungarn gehen kann?

Viktor Szilyagi ist dieser Tage sehr viel unterwegs. Als ehemaliger Team-Handballer will er möglichst wenige Partien der EM in Deutschland verpassen, als Geschäftsführer des THW Kiel ist es für den 45-Jährigen auch Teil des Jobs. Es ist einer von Deutschlands Paradeklubs, vergleichbar mit Real Madrid und seit 2016 auch Arbeitgeber von ÖHB-Star Mykola Bilyk. Szilagyi wil Flair, Atmosphäre und „tolle Partien einer traumhaften EM“ genießen, dass er dabei neuen Spielern auf die Hände sieht muss er nicht gesondert betonen. Österreichs Auftritt, er selbst bestritt 203 Länderspiele und warf 907 Tore, imponiere ihm ungemein. „Der Einzug in die Hauptrunde ist Wahnsinn, alles was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“

Beim sensationellen 30:29 gegen die handball-Großmacht Ungarn wurde deutlich, was nicht nur Szilagyi bemerkt hatte. Teamchef Ales Pajovic setzte lange auf sieben, acht Akteure rund um Bilyk. Die Bank ist nicht lang genug, sprich Kraft, Routine und Qualität nehmen sukzessive ab. Dennoch, der ehemalige Rückraumspieler konnte nicht „genug Superlative finden“ für das, was die ÖHB-Auswahl da schon geschafft hatte. Ein Pflichtsieg, zwei Sensationen, das Spiel mit Herz, Leidenschaft, Cleverness, innovativer Taktik; dass Österreich in den Top 12 Europas mitwerfe, sei „vollkommen verdient.“