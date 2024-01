Schwarzeneggers Sohn spielt in Hit-Serie „The White Lotus“

Neben Patrick Schwarzenegger soll auch ein „Sex Education“-Star an der kommenden Staffel der Dramedy-Serie mitwirken. Gedreht wird in Thailand.

Er kann es selbst kaum fassen: Patrick Schwarzenegger, Sohn von Arnold Schwarzenegger, wird in der dritten Staffel der Hit-Serie „The White Lotus“ zu sehen sein, das gab der Streamingdienst HBO am Mittwoch bekannt. Neben Michelle Monaghan, Walton Goggins und „Sex Education“-Star Aimee Lou Wood soll er ab Februar in Koh Samui, Phuket und Bangkok vor der Kamera stehen. In den ersten beiden Staffeln folgte man den Reichen und Schönen auf Hawaii und nach Sizilien.

Die Dramedy-Serie (eine Mischung aus Drama und Komödie, wie sie derzeit sehr beliebt ist – siehe „The Bear“ und „Sucession“) handelt von bizarren Überschneidungen von reichen Gästen und Angestellten von Luxus-Ressorts.

Schwarzenegger Junior gibt sich dankbar. Er habe die Serie bislang gemeinsam mit seiner Familie angeschaut. Sie war es auch, die Schwarzenegger zum Vorsprechen ermutigt habe. „Und voilà“, schreibt der Schauspieler-Sohn auf Instagram.

Bislang hatte der Jungschauspieler nur kleinere Rollen, etwa in „The Terminal List“ und „Scream Queens“. Vielleicht tritt er mit der neuen Rolle schon bald in die Fußstapfen seines Vaters. (red.)