Emissionen in der EU sinken so rasch wie nirgendwo sonst

Europas Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung sind beachtlich. Aber die Angst vor steigenden Kosten und dem Unmut der Wähler gefährdet das Erfolgsprojekt.

Wien. Es mag ja sein, dass manche Europäer schön langsam „klimaschutzmüde“ sind, wie jüngste Umfragen zur kommenden EU-Wahl nahelegen. Brüssel hat den Menschen in den vergangenen Jahren auch wirklich einiges an gedanklicher Veränderungbereitschaft abverlangt. Aber eines muss man der Europäischen Union lassen: Sie hat ihre Treibhausgasemissionen so rasch reduziert wie kein zweiter vergleichbarer Wirtschaftsraum. Und das, ohne ernsthaft am Wohlstand der Bürger des Kontinents zu kratzen, so das Ergebnis eines neuen Berichts des Europäischen Klimabeirats.