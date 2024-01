Ein Schauspieler über Alkohol: „Ich wollte immer nur den Rausch“

Schauspieler Bernhard Dechant beschäftigt sich in einem Stück mit Oskar Werner – und dem, was er mit der Wiener Theaterlegende gemeinsam hat: ein Alkoholproblem.

Kontrollverlust, sagt Bernhard Dechant. Ihm selbst sei es immer um Kontrollverlust gegangen; darum, sich von sich selbst abzuspalten. „Ich habe es immer komisch gefunden, dass es anderen darum ging, möglichst viel zu trinken, ohne die Kontrolle zu verlieren.“

Bernhard Dechant ist Schauspieler, Regisseur – und Alkoholiker. So steht es in den Presseunterlagen zu seinem neuen Stück im Spitzer-Kulturraum des Odeon, in dem sich Dechant einer der großen Legenden des Theaters widmet: Oskar Werner – auf den die drei Bezeichnungen ebenfalls zutreffen.