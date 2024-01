Viele Regionen wurden im August 2023 überflutet: Auch dieses Feld in Niedernsill im Salzburger Pinzgau.

Viele Regionen wurden im August 2023 überflutet: Auch dieses Feld in Niedernsill im Salzburger Pinzgau. APA

2023 kam es in Österreich fast flächendeckend zu Extremwettern. Der Schaden stieg auf eine Milliarde Euro.

Überschwemmungen im Dezember, Sommertage von Mai bis Ende Oktober, anhaltende Hitze und Trockenheit, und was die Stürme vor wenigen Wochen angerichtet haben, ist noch in fast jedem Wald zu sehen: Die Wetterextreme werden mehr. Oder anders: Mittlerweile wird so oft vor Sturm, Regen, Schnee oder Hitze und Trockenheit gewarnt, dass man das fast als neues Normal-Wetter sehen muss.