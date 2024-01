Flughafen Wien: Die Reiselust ist wieder zurück

Der Flughafen Wien erholt sich schneller von der Pandemie als die Flughäfen deutscher Großstädte. 2024 soll für Rekorde beim Umsatz sorgen.

Wien. Die Fluggäste sind wieder zurück: 29,5 Millionen Passagiere nutzten im abgelaufenen Jahr 2023 den Flughafen Wien zur An- und Abreise. Das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Schwergewichts an der heimischen Börse. Auch die Auslastung der Flugzeuge ist so hoch wie bisher noch nie – durchschnittlich liegt die Belegung der Maschinen bei 80,5 Prozent. Und das, obwohl die Flugzeuge deutlich größer geworden sind und die Ticketpreise steigen, sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger am Donnerstag vor Journalisten.