Warum uns Salz so wichtig ist

Bad Ischl ist – mit 22 anderen Orten im Salzkammergut – heuer europäische Kulturhauptstadt. Ihr Motto: „Kultur salzt Europa“. Was macht das Salz so begehrenswert? Und warum salzen wir so gern nach?

In sale et in sole omnia consistunt: Alles beruht auf Salz und Sonne. Dieser Spruch steht auf der streng klassizistischen Trinkhalle von Bad Ischl. Wer ihn in sanftem Regen liest, wie er im Salzkammergut vorkommen mag, lächelt duldsam. Und freut sich vielleicht an der Parallele zur Bergpredigt, in der – nach den Seligpreisungen – auch zuerst das Salz (der Erde) und dann das Licht (der Welt) kommt.