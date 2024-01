Spectrum Lyrik: Safiye Can

Safiye Can, geboren in Offenbach, ist Dichterin, Künstlerin und Übersetzerin. Ihre Gedichte stammen aus dem Band „Diese Haltestelle hab ich mir gemacht“ (Wallstein).

Ein solcher Regen

In Istanbul regnet es

an einem Januartag in Strömen

die Dächer regnen, die Straßen, die Läden

mit dem Regenwasser fließt alles

alles fließt Cağaloğlus Straßen hinunter

mit großen Augen blicken die Häuser

blicken stumpfstumpf auf das Kopfsteinpflaster.

Regenschirme irritiert, blühen auf

verlieren das Gleichgewicht

Buchstaben finden sich auf Werbetafeln

finden sich zu Wörtern zusammen

bemützte Passanten eilen, drüben

ein Polizeiwagen, zwinkert blaues Licht

der Ruf des Muezzins hallt

hallt durch die Gassen

Möwen fangen den Gesang mit Flügeln

fangen den Gesang im Himmel auf

tragen den Rhythmus mit sich, lassen ihn

auf Dächern fallen

in Istanbul regnet es

an einem Januartag in Strömen

in den Teegärten tropfff

e

n

n

n

n

die Tische, Straßenschilder tropfff

e

n

n

n

n

Brillengläser tropfff

e

n

n

n

n



Mit einem Mal fällt der Strom aus

im Großen Bazar unter Handylicht

leuchten Ohrhänger smaragd, smaragdfarben

in einer Seitengasse, abseits der Touristenwege

Schweißtropfen an einer Vitrine

Kundschaft, heute

fällt aus

Junge

Mit dem Jagdgewehr

zielst du auf einen Schmetterling

der Schmetterling

schmetterlingt vor sich hin.

Junge, was tust du?

Verlegenheit

Wann immer ich an einer Blume

rieche, in mir das Bedürfnis

mich zu entschuldigen.