Zugriff auf das Familienarchiv: Wie viel hat es früher geschneit?

Wir haben anfangs geplant, mit einer Schule in Ostgrönland in Tasiilaq zu arbeiten, wo die österreichische Forschungsstation Sermilik in der Nähe ist. Wir wollen viel mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeiten. Aber das hat leider nicht geklappt, weil es dort soziale Probleme gibt, die sich gerade auch auf den Schulbetrieb auswirken. Durch ein anderes Projekt konnten wir stattdessen die Zusammenarbeit mit der Schule in Uummannaq in Westgrönland etablieren.