Offizielle Porträts der neuen dänischen Königsfamilie veröffentlicht

Nach der Thronübernahme durch König Frederik X. am Sonntag gibt es nun neue offizielle Porträts der Königsfamilie.

Wenige Tage nach dem feierlichen Thronwechsel in Dänemark hat das Königshaus drei Porträtbilder der neuen Königsfamilie veröffentlicht. Es sind die ersten offiziellen Porträts von König Frederik X. (55) und seiner Frau Königin Mary (51) in ihren neuen Rollen. Nach Angaben des Hofes in Kopenhagen wurden sie am Sonntag wenige Augenblicke nach der Proklamation des neuen Königs auf Schloss Christiansborg von dem Fotografen Dennis Stenild aufgenommen.

Frederik trägt darauf seine hoch dekorierte Uniform, Mary ein weißes Kleid mit langen Ärmeln. Ein Bild zeigt das Königspaar zusammen mit seinem ältesten Sohn Kronprinz Christian (18). Auf der dritten Aufnahme sind schließlich auch die drei weiteren Kinder von Frederik und Mary mit dabei: Prinzessin Isabella (16) sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (13).

Frederik hatte am Sonntag den Thron von seiner Mutter Königin Margrethe II. (83) übernommen. Die Monarchin hatte nach 52 Jahren Regentschaft freiwillig abgedankt, um die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben. (APA)