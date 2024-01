Wolfgang Sobotka: Gar nichts. Weil er auf 130 Seiten U-Ausschuss-Protokoll das Gegenteil behauptet hat. Und das unter Wahrheitspflicht. Was soll ich also zu einer Aussage, die gezielt aus ihm herausmanövriert wurde, sagen. Er war noch dazu persönlich in einem Ausnahmezustand. Ich finde es degoutant, einen Menschen, der aufgrund seiner Suspendierung enorm unter Druck gestanden ist, in dieser Form zu missbrauchen.