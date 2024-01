„Die Ukraine wird obsiegen“

Die Europäer üben sich in Zweckoptimismus. Eine Lösung für die dringend nötige Aufrüstung der Ukraine ist aber fern. Sie bedürfte enormer industrieller Bemühungen.

Brüssel. Das erste Ratstreffen der Außenminister im neuen Jahr am Montag wird eine Übung in Zweckoptimismus. Nachdem sie den Gaza-Krieg und die Angriffe der jemenitischen Houthi-Milizen auf Frachtschiffe im Roten Meer in Einzelgesprächen mit den Außenministern Israels, Saudiarabiens, Ägyptens, Jordaniens und der Palästinenserbehörde sowie dem Generalsekretär der Arabischen Liga erörtert haben, werden sie sich dem russischen Krieg gegen die Ukraine zuwenden. „Die Ukraine verteidigt sich auf spektakuläre Weise“, sagte ein hoher EU-Beamter am Freitag gegenüber Journalisten. „Wir haben die Pflicht, ihr zu helfen. Denn es ist offensichtlich, dass sie obsiegen wird.“