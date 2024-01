„Argylle“: Der Krimi, den Taylor Swift wohl nicht schrieb

Ein neuer Superspion betritt die Bühne: „Argylle“. Das Rätselraten um die wahre Identität der Autorin, Elly Conway, ist allerdings spannender als der actiongeladene Thriller selbst.

Fällt der Name Taylor Swift, denkt man an Superlative. Keine Künstlerin hat in der Geschichte der US-Charts mehr Nummer-eins-Alben produziert. Ihre aktuelle Eras-Tour bricht alle Rekorde, ebenso wie der gleichnamige Kinofilm. Kein Wunder, dass das Magazin „Time“ sie im Vorjahr zur Person des Jahres gewählt hat. Damit nicht genug, soll sie nun, so glauben viele Fans, auch unter dem Pseudonym Elly Conway den Thriller „Argylle“ geschrieben haben, dessen Verfilmung in Kürze in die Kinos kommt. Wer will, kann im Internet die wildesten Theorien nachlesen, warum nur Swift hinter dem neuen Geheimagenten stecken kann, der künftig James Bond Konkurrenz machen soll.