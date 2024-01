„Nosferatu“ wütet wieder: Da heult der wilde Vampir in dir

Adena Jacobs bringt, frei nach dem Roman „Dracula“, dessen Albtraum auf die Bühne: Viel Finsternis, tolle Sprachkunst und aufwändige Technik. Die fasziniert mehr als das Grauen.

Was erzeugt Urängste? Das ist je nach Charakter verschieden. Menschen fürchten die Finsternis, viele auch Ratten, Maden, Spinnen, Fledermäuse, die massenhaft aus Höhlen strömen, oder den bösen Wolf, der arglose Passanten fressen will. Der irische Autor Abraham „Bram“ Stoker hat 1897 in seinem Roman derartige Horrorelemente verwendet und in einer seither weltberühmten, oft verfilmten Symbolfigur zusammengefasst: „Dracula“.