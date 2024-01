Alle Zeichen stehen auf Lena Schilling als Grüne Spitzenkandidatin

Lange wurde darüber debattiert, nun scheint es fix zu sein: Klimaaktivistin Lena Schilling tritt wohl für die Grünen bei der EU-Wahl an.

Schon lange werben die Grünen um die redegewandte Klimaaktivistin Lena Schilling. Nun scheint die offizielle Bekanntgabe ihrer Kandidatur für die Grünen bei der EU-Wahl im Juni kurz bevor zu stehen. In einem Video auf Tiktok blättert Grünen-Chef Werner Kogler am heutigen Samstag demonstrativ in einem Buch von Lena Schilling. Und die „Kronen Zeitung“, in der die Aktivistin seit dem vergangenen Jahr eine Kolumne schreibt, berichtet ihr Antreten sei fix. Übrigens mit Hinweis auf Koglers Video.

Von den Grünen gibt es auf Anfrage der „Presse“ vorerst keine Bestätigung der Kandidatur. Die 23-jährige Schilling kennt man als Vertreterin der Fridays-for-Future-Bewegung. In Wien wurde sie auch durch den Protest gegen die Stadtstraße in Wien, bei dem Aktivisten monatelang Baustellen besetzten, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Sie ist Gründerin des Jugendrats und studiert Politikwissenschaft in Wien. Und wäre nicht das erste Mitglied der Klimabewegung, das vom Aktivismus in die institutionalisierte Politik wechselt. (red.)