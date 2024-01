Kitzbühel, das Disneyland des Wintersports

Auch zum 84. Hahnenkammrennen drängen Reiche, Schöne, Laute und Betrunkene nach Kitzbühel. Eine Spurensuche bei dieser einzigartigen Millionenshow, dem Hochamt der Skination, zwischen Mausefalle, Weißwurst, ewig gepriesenen Legenden und Snowciety.

Bei einem Skirennen werde ja praktisch kein Alkohol getrunken, hatte der langjährige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel einmal erklärt, und wie seine Zuhörer sogleich ein wenig über das soeben Gesagte, empirisch schlichtweg nicht haltbar, gestutzt. Schröcksnadels Nachsatz sinngemäß: Kitzbühel ist vielleicht ein anderes Thema.

Denn stehen die Hahnenkammrennen auf dem Programm, verwandelt sich das Tiroler Idyll in eine Partyzone. Reiche und Schöne und alle, die sich dafür halten und die es gerne wären, Laute und Betrunkene, insgesamt 100.000 Menschen drängen in die Stadt. Das Zentrum glitzert mit herausgeputzten Hotels, gut besuchten Luxusboutiquen, und zwischen echten Skiurlaubern, Rennbesuchern und den in Österreich ewig gepriesenen Skilegenden drängen sich in Bars, Restaurants und Nachtlokalen oder vor diversen Getränkeständen schon sehr früh sehr gut gelaunte Jugendliche. Schließlich hat die Skination, oder was von ihr übrig ist, und selbst das ist nicht wenig, hier eine Mission zu erfüllen: Es gilt die weltweite Hauptstadt dieses Sports hochleben zu lassen, sich vor allem selbst der Größe dieses Ereignissen zu versichern – und es entsprechend zu begießen.

Der Weg hinauf zur Streif mag weiterhin wie der Gang ins Madrider Bernabeu-Stadion gleichen. Mit Ehrfurcht entlang der Bahnlinie, mit Vorfreude und dem Wissen, das hier Großartiges zu sehen ist. Champagner und Spiele, Sieg oder Akia. Aber dann: Party. Immerhin mit Mausefalle, Steilhang und Hausbergkante als Hintergrundkulisse.

Hausherr der Streif