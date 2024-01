Warum es schadet, Kinder miteinander zu vergleichen

Geschwister & Co

Geschwister & Co

Eltern tun es, bewusst oder unbewusst: Sie messen Kinder an ihren Fähigkeiten und Vorlieben. Das kann schwerwiegende psychische Folgen bis ins Erwachsenenalter haben. Besser für das Wohl aller ist es daher, individuelle Bedürfnisse zu befriedigen.

Wenn Leon den Obstteller mal wieder nicht anrührt, während sein Bruder, Sebastian, das dritte Stück Apfel in den Mund steckt, beobachtet das die Mutter ganz genau – und muss sich zwingen, die Szene nicht zu kommentieren. Oft gelingt es ihr, aber bei Weitem nicht immer. „Du solltest auch einmal was Gesundes essen. Kein Wunder, dass du ständig krank wirst und dein Bruder fast nie“, sagt sie dann, an Leon gerichtet. Und bereut es im nächsten Moment: Weil sie weiß, dass solche Vergleiche den Kindern nicht guttun. Dass sie ohnehin ins Leere führen.