Magisches Gewächs, wilder Kerl

Die heilsame Wirkung des Holunders wurde schon in der Antike besungen. U. Woltron

Der Schwarze Holunder, in vielerlei Hinsicht ein magisches Gewächs, ist die Heilpflanze des Jahres, als Zeigerpflanze wirkt er jedoch auch heilsam auf die ökologische Vielfalt.

Eben wurde der Schwarze Holunder zur Heilpflanze des Jahres 2024 erklärt. Der Naturheilverein Theophrastus hat diese Wahl getroffen, was würdig und recht ist, an mir jedoch zumindest in der Küche vorübergehen wird, denn des Hollers kulinarische Qualitäten konnten sich mir nie erschließen. Bis auf die zum Erntezeitpunkt möglichst pollenstaubenden, sonnenwarmen Blüten, aus denen man den duftigen, mit Zitrone gewürzten Hollersirup gewinnt, überlasse ich ihn und seine Hollerbeeren, die eigentlich kleine Steinfrüchte sind, lieber der Vogelwelt.