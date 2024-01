Bälle für Fans von Hip-Hop, Fußball oder Monarchie

Bälle boomen, die großen Veranstaltungen sind ausverkauft. Ein guter Anlass, auch einmal die kleineren und schrägeren Angebote der Stadt zu erkunden.

Rund 450 Bälle finden jedes Jahr in Wien statt – ungefähr. So ganz genau weiß das nämlich niemand. Es gibt keine Liste, die alle Veranstaltungen erfasst. Und auf den Ballkalendern von Stadt Wien oder Wien Tourismus finden sich nur die üblichen Verdächtigen, vom Blumenball bis zum Techniker Cercle. Letzterer hat am Samstagabend stattgefunden; als einer der beiden exklusiven Bälle (neben dem Philharmonikerball vom Donnerstag), die es im Wiener Musikverein gibt.

Damit ist Wien mitten in seiner Ballsaison, die heuer ziemlich kurz ist – und ziemlich ausverkauft. Im Vorjahr, sagt Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wiener Wirtschaftskammer, waren die Besucherzahlen nach den schwierigen Jahren des Eingesperrtseins „sensationell“, 550.000 Besucher waren ein Rekord und weit über dem Niveau von vor der Pandemie. Und niemand hätte damit gerechnet, dass sich das heuer einfach so wiederholen würde. Aber: „Wir sind auf dem gleichen Weg.“ Tatsächlich habe man die Umsatzprognosen kürzlich nach einem kurzen Durchrufen der Veranstalter noch einmal nach oben revidiert. Nicht ganz klar ist dabei, ob es Wiener oder Touristen sind, die dem Ganzen noch einmal einen Schub verpasst haben: Denn auch der Zustrom aus dem Ausland sei groß.

So sind nun alle großen Bälle ausverkauft (wobei etwa der Ärzteball extra noch ein Late-Night-Ticket ab 0.30 Uhr aufgelegt hatte). Warum also nicht etwas Neues probieren? Die Bandbreite reicht von modern (Hip-Hop-Ball, am 2. März im Kursalon) bis sehr traditionell (Kaiserball am 27. Jänner in Korneuburg, Eröffnung durch Erzherzog Karl-Konstantin von Habsburg).

Ball der Gewichtheber

Ansonsten gäbe es etwa den Rochusball, den Pfarrball von St. Rochus und St. Sebastian, am 26. Jänner in den Sofiensälen. Der Hietzinger Bürgerball pausiert, aber der Döblinger Bezirksball findet statt: am 2. März im Haus der Begegnung in der Gatterburggasse. Ein Klassiker des Schrägen, der Ball der Gewichtheber, findet sich schon länger nicht mehr im Kalender. Dafür feiert, nach 2008 und 2009, heuer wieder die Austria: Der Violette Ball findet am 27. Jänner im Hotel Mariott statt.