Uniformierte Schüler

Sie sehen nicht sonderlich extravagant aus, aber das tun Uniformen in der Regel selten. Es sind blaue und graue Polohemden, hinzu kommen schlichte Pullis und graue Hosen. Wie aus Paris zu hören ist, steht das Design jener Schuluniformen schon fest, die ab September 2024 in die Testphase gehen sollen.

Etwa hundert Schulen landesweit führen Uniformen ein, dafür stellt der Staat die Erstausstattung zur Verfügung (fünf Polos, zwei Pullis, zwei Hosen pro Kind). Präsident Emmanuel Macron hätte die flächendeckende Schuluniform gern bereits ab 2026; auch der Bildungsminister und nunmehrige Premier Gabriel Attal will das Projekt forcieren. Uniformen kaschieren Ungleichheiten, ist Macron überzeugt. Ganz egal, welchen Hintergrund die Familie hat: In der Schule, vor den Pädagogen und auch untereinander treten alle gleich auf. Mit Uniformen, so philosophierte auch einst Bill Clinton als US-Präsident, „lernen junge Menschen, die inneren Werte zu schätzen anstatt die äußere Kluft“.

Es gibt Studien zu Uniformen an Schulen. Sie haben positive Ergebnisse. Sofern die Schule über die Uniform hinaus Gleichheit propagiert, Zusammenhalt praktiziert und vorlebt.