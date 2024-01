Wie sich der Ausgang der US-Wahlen auf die Börsen auswirken wird

Die Präsidentenwahl könnte für den Anleihemarkt weitreichende Folgen haben. Es herrscht ein Streit um die Schuldenpolitik. Nur eines der möglichen Wahlresultate brächte einen echten Kurswechsel.

Die Überschriften sind das eine, die Details das andere. Als Donald Trump 2017 eine der weitreichendsten Steuerreformen der US-Geschichte unterzeichnete, ging ein Aufschrei durch die Reihen der Demokraten. Vor allem die Senkung des Spitzensteuersatzes von 39,7 Prozent auf 37 Prozent stieß der damaligen Opposition sehr übel auf. Zur Präsidentenwahl 2020 trat Joe Biden mit dem Versprechen an, die Steuerreform Trumps rückgängig zu machen.

Eigentlich hätten die Vorzeichen für Bidens Wahlversprechen besser kaum stehen können. Seine Partei eroberte 2020 nicht nur das Weiße Haus, sondern mit dem Abgeordnetenhaus und dem Senat auch beide Kongresskammern. Wenn die Partei des Präsidenten in beiden Kammern die Mehrheit hält, heißt das vereinfacht ausgedrückt, dass sie im Alleingang viele Beschlüsse ohne Zustimmung der Opposition ändern kann. So gelang es Trump, die ursprüngliche Steuerreform zu verabschieden — seine Republikaner hielten 2017 beide Kammern.

Großteil von Trumps Reformen läuft aus

Trotz des dreifachen Erfolgs der Demokraten im Jahr 2020 ist Trumps Steuerreform weiterhin intakt. Biden scheiterte am „Nein” seiner demokratischen Senatoren Joe Manchin und Kyrsten Sinema. Der föderale Höchststeuersatz steht weiterhin bei 37 Prozent und auch am restlichen Paket, zum Beispiel der Körperschaftssteuer von 21 Prozent, haben die Demokraten nicht gerüttelt. Nun haben wir 2024 und Investoren dürfen sich die Steuerdebatte in den USA in Erinnerung rufen. Denn ein Großteil von Trumps Reform läuft 2025 aus, es sei denn, die Politik verlängert sie. Aus wirtschaftspolitischer Sicht wird das Thema den Wahlkampf mitbestimmen, ob die Kandidaten nun Biden und Trump heißen werden oder überraschenderweise auf republikanischer Seite doch noch Nikki Haley. Floridas Gouverneur Ron DeSantis hatte ja dieser Tage das Handtuch geworfen und fällt somit als Alternative weg.

Was also sollte man als Anleger angesichts der Wahlen wissen?