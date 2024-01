Wer mit wem gestreift ist: Die Gäste in Kitzbühel

Arnie, Sylvie und Karl Heinz - das Wochenende war nicht nur für die Ski-Elite anstrengend, bekennende Kitz-Promis hatten einige Termine.

Weißwurstparty, Schnitzelparty, Hahnenkamm-Hummerparty - Auch wenn es zum ersten Mal seit 1973 keine österreichischen Podestplätze in einem Einzelrennen gab, hatten die Gäste in Kitzbühel am Wochenende genug zu feiern. Abseits der Superlative und Hundertstel-Entscheidungen ist bekanntlich viel los. Unter den rund 80.000 Gästen tauchen gern bekannte Gesichter auf. Arnold Schwarzenegger kommt eigentlich immer, außerdem heuer in Tirol anzutreffen waren Ex-Formel 1-Zampano Bernie Ecclestone, Ex-US-Außenminister John Kerry und das Model Sylvie Meis. Spätestens bei der „KitzCharityTrophy“ stand die Prominenz dann endgültig im Mittelpunkt. (sh)

Stammgast Arnold Schwarzenegger mit seiner Partnerin Heather Milligan Getty (JOHANN GRODER) Sänger Andreas Gabalier bei der Kitz Legend Night Getty (Alexander Hassenstein) Fiona Swarowski mit Karl Heinz Grasser in bester Stimmung Getty (Alexander Hassenstein) Schauspieler Michael Fassbender sportelte für den guten Zweck Getty (GEORG HOCHMUTH) Hansi Hinterseer konnte einmal mehr sein Markenzeichen ausführen Getty (Klaus Pressberger) DJ Ötzi alias Gerry Friedle mit seiner Tochter Lisa-Marie IMAGO/Peter Hartenfelser Sängerin Melissa Naschenweng IMAGO/Peter Hartenfelser Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone mit dem früheren Rennfahrer Gerhard Berger Getty (GEORG HOCHMUTH) Der ehemalige Formel-1-Fahrer Jean Alesi auf der Piste Getty (GEORG HOCHMUTH) John Kerry kam nach Tirol, er soll noch vor dem Frühjahr ins Wahlkampfteam von Präsident Biden wechseln, heißt es. IMAGO/Pierre Teyssot Nicht ganz so bekannt: Elevator-Boy Tim Schäcker IMAGO/Pierre Teyssot