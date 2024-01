Pfauenparade in Florenz, glitzernde Männer in Mailand

Drucken

In einem Saal des Palazzo Vecchio in Florenz fand die Show von Pitti-Gastdesigner Steven Stokey Daley statt.

Aufregung über den Pandoro-Skandal einer Influencerin, neue deutsche Designpositionen in der Fortezza von Florenz und ein Großraumbüro mit Naturrasen bei Prada: Das Männermodejahr hat in Florenz und Mailand begonnen.

Die erste große Leistungsschau des noch jungen Modejahres und damit der Beginn eines Veranstaltungsmarathons, der von Jänner bis März dauert, ist traditionellerweise die Pitti-Uomo-Messe in Florenz. Sie gibt einen Vorgeschmack auf den kommenden Winter, dient als Vernetzungsplattform für Designer, Einkäufer, Presse nach der Weihnachtsverschnaufpause und bietet manchen Nachwuchstalenten die Möglichkeit, eine Probe ihres Talents abzulegen. Der Hauptteil der viertägigen Veranstaltung ist eine Verkaufsmesse auf dem Gelände der Fortezza da Basso, ergänzend finden an unterschiedlichen Locations in der Stadt Modeschauen eingeladener Marken statt.