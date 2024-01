Mit diesem Verstand ist jeder allein zu Haus

Gesunder Menschenverstand sei nur ein Phantom, wollen nun zwei US-Sozialforscher empirisch bewiesen haben. Oder fehlt er womöglich gerade ihnen?

„Das sagt uns doch …“ – ja, wer oder was? Und wirklich uns allen? Der Hausverstand oder gesunde Menschenverstand ist eines der seltsamsten Dinge, die wir zu kennen glauben. Er gilt als universell, weil es ja um uns Menschen im Allgemeinen geht. Beim englischen „common sense“ zeigt sich das noch klarer. Jeder glaubt, ihn zu haben. Schon Descartes stellte fest, es handle sich „um die am besten verteilte Sache der Welt“, denn jede Person sieht sich „so gut damit ausgestattet“, dass sie sich gar nicht mehr davon wünschen könne. Zugleich aber klagen wir, dass dieser Sinn, der uns gemein sein soll, vielen fehle, womit wir anderen die geistige Gesundheit absprechen, was in einem anderen Sinne gemein ist. Und dann gibt es noch die Skeptiker und Spötter. Sie behaupten: Diesen Menschenverstand, den wir oft inbrünstig beschwören, gibt es gar nicht.