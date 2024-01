Exxpress TV nicht mehr bei Magenta gelistet

Der TV-Sender von Eva Schütz‘ Plattform „Exxpress“ wird nicht mehr über Magenta TV verbreitet. Mit der jüngsten Kritik an der Plattform soll das aber nichts zu tun haben.

Auf X (Twitter) berichteten mehrere User von der Entfernung von Exxpress TV aus der Senderliste von Magenta TV, was ein Blick auf diese auch bestätigt. Die Auslistung habe allerdings nichts mit der am Wochenende aufgekommene Kritik zu tun, berichtet das Branchenmagazin „Horizont“. Diese drehte sich um einen Mordaufruf in einem Kommentar unter einem ORF-Bericht, der trotz mehrerer Hinweise mehr als 30 Stunden nicht von der Webseite genommen wurde.

Die Entfernung des TV-Formats hätte vertragliche Gründe, so er „Horizont“: Der Vertrag mit Magenta TV sei Ende 2023 ausgelaufen, eine Anfrage seitens „Exxpress“ bezüglich einer Verlängerung habe es keine gegeben. Im November 2021 wurde das Fernsehformat von Herausgeberin Eva Schütz selbst noch als „Beginn des nächsten großen Kapitels in der Erfolgs-Story von ,Exxpress‘“ betitelt.

Im September letzten Jahres berichtete das „Profil“ dann über einen Stellenabbau beim Online-Portal. Acht von 24 Mitarbeiterinnen dürften damals zur Kündigung angemeldet worden sein. „Exxpress“-Chefredakteur Richard Schmitt erklärte damals dem „Profil“, die Pläne für den TV-Kanal ließen sich im aktuellen Branchenumfeld nicht finanzieren.

Der einstige Programmplatz bei Magenta TV ist schon wieder belegt. Dort findet sich jetzt Krone TV. (red.)