Glatteisgefahr in weiten Teilen Österreichs

Wer bis zum Vormittag das Haus verlässt, kann schnell ins Rutschen geraten. Zu Fuß, aber freilich auch mit dem Auto. Um nicht ins Rutschen zu geraten, gilt es ein paar Dinge zu beachten.

Damit hat jetzt wohl auch niemand gerechnet. So kurz bevor ab Mitte der Woche das Wetter wieder besser wird, gerät man beim Verlassen des Hauses ins Rutschen, und zwar gehörig, wenn man nicht aufpasst.

Grund ist sogenannter gefrierender Regen. Er tritt auf, wenn wärmere Luftmassen auf frostige treffen. Die wärmere Luft gleitet dann auf der kalten. Am Boden ist es dadurch noch äußerst kalt, etwas weiter oben schon wärmer, weshalb der Niederschlag als Regen zu Boden fällt und dort blitzartig gefriert.

Hohe Unfallgefahr

Durch eine Front, die über Österreich zieht, müsse man in im ganzen Land mit Regen- und Schneeschauern rechnen, berichtete der „ORF“. Wegen des teils noch gefrorenen Bodens kommt es zu vereisten Stellen. Laut „ORF“ besteht in fast allen Bundesländern bis zum frühen Vormittag akute Glatteisgefahr. Im Detail vor allem in Nordtirol, südliches Salzburger Land, Steiermark, Burgenland, Niederösterreich, Wien, teils auch in Oberösterreich, etwa im Mühlviertel und Traunviertel.

Besondere Vorsicht gilt damit freilich auch für die Autofahrer. Die Unfallgefahr ist überall hoch. Der ORF warnt davor, „nicht unbedingt nötige Autofahrten“ unbedingt zu vermeiden und auf öffentliche Verkehrsmittel (besonders Schienenfahrzeuge) umsteigen. Auch auf ungenügend gestreuten Fußwegen und Gehsteigen bestehe große Sturzgefahr.

Was ist zu beachten?

Rund 7300 Menschen verletzten sich jährlich in Österreich aufgrund von Glatteis, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit mitteilt. Es gibt einige Maßnahmen, die man setzen kann, um nicht auszurutschen. Wichtig sind die Schuhe. Jene mit einer Sohlen, die Autoreifen gleichen, bieten die beste Rutschfestigkeit. Das heißt, sie sollten aus weichem Kunststoff oder einer Gummimischung bestehen und etwas nachgeben, wenn man mit dem Finger Druck darauf ausübt. Ein tiefes Profil erhöht die Rutschfestigkeit nicht unbedingt. Auf Eisflächen sollte man sich auch immer langsam und mit kleinen Schritten fortbewegen, ruckartige Bewegungen sind zu vermeiden. Die Hände am besten nicht einstecken, sondern freihalten, damit man sich im Fall eines Sturzes damit abfangen kann.

Auch beim Fahren gilt es ein paar Dinge zu beachten: Auf jeden Fall muss ein größerer Abstand zum Vordermann gehalten werden. Bremsen sollte man nur sanft und ruckartiges Lenken vermeiden. Im Zweifelsfall ist es aber immer besser, das Auto, wenn möglich, stehenzulassen und den Streudienst abzuwarten. (win/schev)