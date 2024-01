EHF-Präsident Wiederer: „Österreich ist in der Weltklasse angekommen!“

Michael Wiederer: Das ist leicht erklärt: in Deutschland gibt es eine breite Basis an Spielern und Vereinen, es ist der größte Verband in Europa und die Sportbegeisterung ist in der Gesellschaft fest verankert. Dazu gibt es mehr als ausreichend große Hallen, das Paket stimmt. Partien in der Köln-Arena sind ein Highlight, und die EHF setzt mit Europameisterschaften immer neue Standards. Das läuft seit 2020, dem Event in Österreich, mit 24 Mannschaften wunderbar. Die Zusammenarbeit mit Deutschland ist perfekt, die Technik mit Videowiederholungen oder VAR dokumentiert auch den professionellen Zugang. Ein Spiel wird zum Erlebnis, dieser Zugang funktioniert. Der deutsche Zuschauer ist auch daran interessiert, sich Spiele anderer Mannschaften anzuschauen. Das gelingt ansonst in kaum einer anderen Sportart, im Fußball wäre das undenkbar.