iOS 17.3 ist da und diese neuen Funktionen erwartet iPhone-Nutzer

Vom Schutz für gestohlene Geräte bis hin zum Erstellen gemeinsamer Musik-Listen und der Unterstützung von AirPlay in Hotels. Zu finden in iOS 17.3. Was das neue Update kann.

Von Sturz bis Wasser, die Apple-Care-Versicherung deckt nahezu alle Szenarien ab, die einem Gerät zustoßen kann. Doch nun kommt eine Funktion auf die iPhones, die zwar nicht vor Diebstahl schützen, aber zumindest die Daten, sollte es doch passieren.

Geräte werden heute nicht mehr einfach nur aus der Tasche gezogen. Diebe nehmen sich Zeit, um ihre Opfer auszuforschen und zu warten, bis sie den Zugangscode oder das -Muster sehen. Erst dann bekommen sie nämlich Zugriff auf das Gerät. Mit iOS 17.3 macht Apple ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sofern das Opfer den Diebstahl rechtzeitig bemerkt. Aktiviert wird diese Funktion in den Einstellungen unter „Face ID & Code“. Mit dieser neuen Sicherheitsstufe erkennt das iPhone von selbst, wenn es sich nicht an „vertrauten Orten wie zuhause oder dem Arbeitsplatz befindet“. Ziel ist es, dass Diebe nicht direkt Passwörter ändern können, oder auf das Online-Banking zugreifen. Beim Ändern von sicherheitsrelevanten Daten am Gerät wird eine Verzögerung von einer Stunde aktiviert und mit Face ID oder Passwort zusätzlich abgesichert. So kann zum Beispiel nicht einfach die Apple ID geändert werden.

Ziel ist, dem Opfer lange genug Zeit zu geben, um über die iCloud aus der Ferne zugreifen zu können, um die Daten vor Fremdzugriff zu schützen.

Welche Aktionen mit einer Verzögerung belegt werden, wenn man sich nicht an einem der gewohnten Orte befindet, beziehungsweise Face ID oder Touch ID benötigen

Face ID/Touch ID

Passwörter ansehen

Passkeys, die in der iCloud Keychain abgespeichert sind

Lost Mode deaktivieren

das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Eine neue Apple Card beantragen (vorrangig in den USA verfügbar)

die Kartennummer der Apple Card ansehen

Zugang zur Wallet wird teilweise eingeschränkt

das iPhone zum Einrichten eines neuen Geräts verwenden

Wer gravierende Änderungen am iPhone vornehmen möchte und sich gerade im Urlaub befindet, muss für diese neue Sicherheitsstufe ein bisschen Geduld mitbringen und eine Stunde warten, ehe diese Änderungen zusätzlich mit Face ID oder Touch ID vorgenommen werden können.

Gemeinsame Playlisten in Apple Music und AirPlay

Mit der neuen iOS-Version können Abonnenten von Apple Music auch gemeinsame Playlisten erstellen und diese mithilfe von Emojis bewerten. Ebenfalls neu ist, dass das iPhone in „ausgewählten Hotels“ mit dem Fernseher über AirPlay gekoppelt werden kann. Wobei hier Apple auslässt, welche Hotels genau gemeint sind. Zu guter Letzt bietet Apple anlässlich des Black History Month passend zum neuen Uhrband für die Apple Watch auch ein neues Hintergrundbild.

An der bestehenden Software wurde ebenfalls nachgebessert: so gibt es weitere Optimierungen für die Unfallerkennung, wie Apple schreibt und unter Einstellungen „Apple Care und Garantie“ sind jetzt alle Geräte aufgelistet, die mit der Apple ID verbunden sind.

Notwendigen Speicherplatz

Insgesamt 3,24 Gigabyte groß ist das Update auf 17.3. Dementsprechend sollte vorher sichergestellt sein, dass der notwendige Platz vorhanden ist. Ein Backup ist nie schlecht, denn bei einem Update kann immer etwas passieren. Wer tatsächlich nicht genug Platz auf dem Handy hat, sollte einen Blick in WhatsApp oder der Foto-App werfen. Hier findet sich immer Einsparpotenzial. Wer kommt überhaupt für das Update in Frage: alles ab dem iPhone Xs wird mit iOS 17.3 versorgt.