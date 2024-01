EU-Agrarbudget ist „nicht groß genug“

Straßenblockaden verärgerter Bauern wie diese in Frankreich finden in einer wachsenden Zahl von Mitgliedstaaten statt.

Straßenblockaden verärgerter Bauern wie diese in Frankreich finden in einer wachsenden Zahl von Mitgliedstaaten statt. APA / AFP / Gaizka Iroz

Agrarkommissar Wojciechowski und die Mehrzahl der nationalen Minister fordern Erhöhung der Subventionen im nächsten Budgetrahmen ab 2028.

Brüssel. Im Angesicht der wachsenden Protestwelle von Landwirten in mehreren Mitgliedstaaten hielten die Agrarminister am Dienstag in Brüssel bei ihrem Ratstreffen einen „strategischen Dialog über die Zukunft der Landwirtschaft in der EU“ ab. Allesamt beklagten sie die schwierige Lage, in der sich viele Bauern und landwirtschaftliche Betriebe spätestens seit dem Anstieg der Inflation und der russischen Invasion in der Ukraine vor zwei Jahren befinden, verschärft durch mehr extreme Wetterereignisse infolge des Klimawandels. Und sie stimmten darin überein, dass es mehr Förderungen für den Agrarsektor geben müsse.