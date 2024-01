Telefonbetrug: Nur acht Prozent der Opfer erstatten Anzeige

Über 60 Prozent der Betroffenen setzen nach einem Telefonbetrug keine Maßnahmen. Zu groß ist die Scham. Manche nehmen psychologische Hilfe in Anspruch, die wenigsten erstatten Anzeige. Dabei werden die Maschen der Kriminellen immer ausgeklügelter. Auch mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Die Meldungen über Telefonbetrug häufen sich. „Hallo Tante Hermine, rate mal, wer da spricht“, könnte etwa eine Fangfrage sein, mit der Verbrecher versuchen, ins Gespräch zu kommen, schreibt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) in einer aktuellen Aussendung. Dass besonders über 50-Jährige betroffen sind, hat wohl auch damit zu tun, dass von gut einem Drittel die Handynummer im Telefonbuch steht und von einem Fünftel die private Festnetznummer. Das Kuratorium rät, die Nummern löschen zu lassen.

Ohnehin wisse fast jeder über die Existenz von Telefonbetrug Bescheid, aber trotzdem würden immer wieder Menschen darauf hereinfallen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Methoden immer ausgeklügelter werden, so Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumschutz im KFV. „Telefontricks von heute sind oft akribisch inszeniert und psychologisch durchdacht bis ins letzte Detail. Mittels künstlicher Intelligenz können die Stimmen der vermeintlichen Verwandten sogar bereits täuschend echt nachgeahmt werden, sofern diese den Betrügern bekannt sind.“ Aber auch ganz einfache Betrugsmethoden fallen in allen Gesellschaftsschichten immer wieder auf fruchtbaren Boden.

Anrufe von Unbekannt? Kommt oft vor

Wie eine Dunkelfeldstudie des KFV zum Thema Telefonbetrug zeigt, bekommt in Österreich ein Fünftel (20 Prozent) der Bevölkerung häufig Anrufe von unbekannten oder unterdrückten Rufnummern. Rund 35 Prozent davon heben bei diesen Anrufen zumindest hin und wieder auch ab. Dabei haben 96 Prozent aller Befragten zumindest schon einmal von Telefonbetrügereien gehört. Am bekanntesten sind Pishing-SMS (83 Prozent), Ping-Anrufe (82 Prozent), Cold-Calls/Cold-SMS (75 Prozent) und Pishing-Anrufe (74 Prozent). Etwas weniger Bekanntheit genießen Call-Bot-Anrufe (55 Prozent), sprich, Anrufe, die mittels spezieller Computerprogramme durchgeführt werden.

Opfer genieren sich – und schweigen

„Scham und Resignation spielen bei den Opfern von Telefonbetrug noch immer eine große Rolle, sodass nur ein Bruchteil der Delikte angezeigt wird“, so Kaltenegger. Wie die Daten der Dunkelfeldstudie zeigen, setzt eine klare Mehrheit von über 60 Prozent nach dem Entdecken des Telefonbetrugs keine Maßnahmen. Häufigste Reaktion ist, dass der Betrug im Internet öffentlich gemacht wird (16 Prozent). Nur acht Prozent der Betroffenen erstatten tatsächlich Anzeige. Elf Prozent wenden sich an Beratungsstellen, fünf Prozent nehmen psychologische Beratung in Anspruch. Manche gehen zwar zur Polizei, erstatten dann aber doch keine Anzeige. Laut KFV-Dunkelfeldstudie haben bereits fast zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) ein- oder mehrmals Pishing-SMS erhalten. Pishing-Anrufe sind ebenfalls ein weit verbreitetes Phänomen (29 Prozent) sowie Ping-Anrufe (21 Prozent). Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) wurde sogar bereits mit Cold-Calls oder Cold-SMS konfrontiert.