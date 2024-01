Zweijähriger fällt aus fahrendem Fiaker in Wien

Der Bub wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit Verdacht auf Prellungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Zweijähriger ist am Dienstagabend in Wien-Josefstadt aus einem fahrenden Fiaker gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Das Kind fiel gegen 19.00 Uhr aus unbekannter Ursache am Hernalser Gürtel auf die Fahrbahn und dürfte auch noch von der Kutsche getroffen worden sein, berichtete Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung Wien.

Der Bub wurde mit Verdacht auf Prellungen in den Schockraum eines Spitals gebracht. Die Tageszeitung „Heute“ hatte zuerst online berichtet. (APA)