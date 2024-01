Präsident Duda begnadigte erneut zwei Ex-Minister. Sie wollen nun als Abgeordnete gegen Liberalisierung des Abtreibungsrechts stimmen.

Warschau. Hurra-Rufe, polnische Flaggen und die Nationalhymne. So begrüßten die PiS-Anhänger am späten Dienstagabend vor den jeweiligen Gefängnissen zwei wegen Amtsmissbrauchs einsitzende Ex-Innenminister Jarosław Kaczyńskis. „Unsere politischen Gefangenen sind frei“, jubelte die Menge, „wir werden siegen!“. Innenminister Mariusz Kamiński (2019–23) und sein Stell­ver­tre­ter Maciej Wasik, zwei ehemalige Spit­zen­funk­ti­onä­re des von PiS gegründeten Anti­korruptionsbüros CBA während der ersten Kaczyński-Regierung in den Jahren 2005 bis 2007, waren zuvor von Staatspräsident Andrzej Duda zum zweiten Mal mit sofortiger Wirkung begnadigt worden.