Juri Andruchowytsch: Russland wurde viel zu oft verziehen

In seinen Essays analysiert Juri Andruchowytsch, wie es zum Überfall auf die Ukraine kam.

Der ukrainische Autor Juri Andruchowytsch vermag faszinierende Romanwelten mit überbordenden Szenen und Bildern zu entwerfen, und gleichzeitig ist er in seinen Essays schon seit Jahrzehnten ein glasklarer Analytiker Mittelosteuropas und kann die Situation der Ukraine auf den Punkt bringen wie kaum ein anderer. Der Band „Der Preis der Freiheit“ versammelt Reden, Vorträge und Essays der Jahre 2014 bis 2023, also von der Annexion der Krim bis in das zweite Jahr des russischen Angriffskriegs. Doch sein Horizont reicht weit darüber hinaus, er analysiert Russlands Unterdrückung ukrainischer Sprache, Kultur und Staatlichkeit seit dem 18. Jahrhundert und formuliert auch die Minimalbedingungen, unter denen ein Frieden mit Russland möglich sein könnte.

Kreml-Propaganda wirkte