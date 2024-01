Was tun, wenn es an den Börsen holprig wird?

Hohe Zinsen, geopolitische Konflikte: Die Börsen könnten unruhiger werden. Einige Fonds versuchen deshalb, in Aktien mit möglichst geringen Schwankungen zu investieren.

Wien. Die meisten Börsenbarometer verzeichneten 2023 ansehnliche Zuwächse. In Europa lag das Plus im Schnitt bei rund 20 Prozent. In den USA legte vor allem die US-Technologiebörse Nasdaq mit mehr als 50 Prozent kräftig zu. Der starke Anstieg wurde in den USA insbesondere von Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) angetrieben. Sollte der Aufschwung nicht an Breite gewinnen, steigt laut manch einem Marktbeobachter aber auch die Gefahr einer Marktkorrektur.