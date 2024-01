Alexandra Wittmann wird Finanzchefin der EVN

Die Betriebswirtin zieht in die Führungsetage des Landesenergieversorgers ein.

Die Betriebswirtin zieht in die Führungsetage des Landesenergieversorgers ein. Die Presse Fotos extern

Der Vorstand der EVN wird aufgestockt. Aber ersten September verantwortet Alexandra Wittmann die Finanzen.

Maria Enzersdorf. Der niederösterreichische Energieversorger EVN bekommt einen eigenen Finanzvorstand. Wie der Aufsichtsrat am Freitag bekannt gab, wird die Betriebswirtin Alexandra Wittmann als CFO zum Mitglied des Vorstands der EVN AG bestellt. „Mit Alexandra Wittmann konnten wir eine ausgewiesene Finanz- und Digitalisierungsmanagerin mit Erfahrung im In- und Ausland gewinnen“, sagte EVN-Aufsichtsratspräsident Reinhard Wolf. Neben der langjährigen Erfahrung aus der produzierenden Industrie bringe sie auch umfangreiche Expertise im operativen Bereich und der Strategieentwicklung mit, heißt es in der Aussendung.

Wittmann war zuvor Finanzchefin diverser Industrie- und Technologieunternehmen wie Hoerbiger Kompressortechnik, Riedel Crystal of America und Colt Technology Services. Ab 1. September wird sie ihre neue Aufgabe übernehmen und das Vorstands-Duo bestehend aus Stefan Szyszkowitz und Stefan Stallinger ergänzen. (red)