Sinner entzaubert Djokovic: Die zarten Anzeichen einer Wachablöse

Reuters / Eloisa Lopez

Jannik Sinner führte einen ungewohnt fehleranfälligen Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open phasenweise vor. Die sechs Jahre anhaltende Siegesserie des Serben in Melbourne ist damit gerissen. Aber was bedeutet das?

Jannik Sinner ist Freitagnachmittag in Melbourne Außergewöhnliches gelungen. Der Italiener, 22, bezwang im Halbfinale der Australian Open den zehnfachen Turniersieger und Titelverteidiger Novak Djokovic in einer bemerkenswerten Deutlichkeit mit 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3. Dabei sind Siege gegen Djokovic nie eine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht in Melbourne.

Nirgendwo sonst war der Schützling von Goran Ivanisevic in der Vergangenheit erfolgreicher, hier holte er zehn seiner 24 Grand-Slam-Trophäen. Vor Sinner war es zuletzt dem Südkoreaner Hyeon Chung gelungen, Djokovic beim ersten Saisonhöhepunkt eine Niederlage zuzufügen. Das war 2018, also vor sechs Jahren. Danach hatte Djokovic unglaubliche 33 Spiele in Serie gewonnen.