Fast 50 Grad: Australien glüht mit neuen Hitzerekorden

In Outback-Nestern wie hier in Oodnadatta (Südaustralien) ist es momentan wieder einmal wohl temperiert.

In Outback-Nestern wie hier in Oodnadatta (Südaustralien) ist es momentan wieder einmal wohl temperiert. Wolfgang Greber

Auf der Südhalbkugel ist gerade Hochsommer und das Quecksilber klettert höher und höher. Der Outbackort Birdsville tief im Inneren von Queensland maß am Donnerstag den bisher heißesten Jännertag: 49,4 Grad. In Sydney schwitzte man bei bis zu 40 Grad

Birdsville, ein Nest im Outback des australischen Bundesstaates Queensland mit etwa 110 Einwohnern, verzeichnete am Donnerstag den heißesten Jännertag aller Zeiten in Queensland: Um 14 Uhr 30 zeigte das Thermometer 49,4 Grad Celsius. Ein neuer Hitzerekord für diesen Monat also. Nur zu Weihnachten 1972 war es ein kleines bisschen wärmer: Da hatte es dort am 24. Dezember 49,5 Grad.

Zudem maß man in dem Wüstenort an der Grenze zu Southern Australia, der für Outback-Touristen in Zentralaustralien ein beliebter Stopp am Birdsville Track (Richtung Süden) bzw. der Eyre Developmental Road (Richtung Norden) ist, diese Woche auch die höchste Nachttemperatur seit Messbeginn, als das Thermometer in der Nacht auf Mittwoch nicht unter 35,2 Grad (!) fiel.