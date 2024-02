Interior-Ideen und Instagram-Wohnwelten

Ausgewählte Lektüre über neue Küchendesigns, nachhaltiges Wohnen & Einrichten sowie moderne Architektur gesucht? (Internationale) Wohninspirationen und praktische Tipps für den Alltag zum Lesen.

Designnetzwerk: Athena Calderone ist eine als „moderne Martha Stewart“ gefeierte US-amerikanische Innenarchitektin und Schöpferin der preisgekrönten Lifestyle-Website „EyeSwoon“. Sie ist berühmt für ihre anmutigen und raffinierten Arrangements bei der Innendekoration. Ihre Arbeiten sind in Elle Decor, Harper’s Bazaar, Architectural Digest, Martha Stewart, Food & Wine, The New York Times und Vogue erschienen. Im 256-seitigen Buch „Live Beautiful“ (Christophorus Verlag, 2023) zeigt sie einzigartige Häuser und spricht mit den Besitzern über ihre persönliche Designreise. Wie man Räume gestaltet, die gleichzeitig funktional und stilvoll sind, über die Auswahl der richtigen Farben und Materialien: Calderone gibt praktische Tipps, begleitet von inspirierenden Fotos.

Einrichtungstrends: Von kleinen Küchenzeilen bis hin zu großen Kochinseln präsentiert das Buch „Kitchen Interiors – Neues Design für Küchen und Esszimmer“ (Gestalten Verlag, 2023) die besten Ideen für zeitgenössische Küchengestaltung. Ob skandinavisches Design oder Landhausstil, das Buch von Masha Erman und Robert Klanten zeigt die aktuellen Einrichtungstrends rund um das Thema Küche. Die beiden Autoren bringen es in ihrem Werk auf den Punkt: Die Küche ist sehr viel mehr als ein Raum, in dem gekocht wird. Sie ist zentraler Ort in Häusern und Wohnungen genauso wie ein erweitertes Wohnzimmer für Familien und Freunde. Die vorliegende Fortsetzung der Bände „Kitchen Kulture“ und „Kitchen Living“ befasst sich mit der Entwicklung des Küchendesigns und liefert Ideen für altbewährte Materialien, kombiniert mit traditionellem Design.

Mit Charakter: Warum nicht einmal über Backsteinhäuser schreiben? Die Journalisten Katharina Ricklefs und Jens Kallfelz interessierten sich für dieses Thema und recherchierten zeitgleich über den deutschen Architekten und Pionier der „Stromlinien-Moderne“, Erich Mendelsohn (1887 – 1953), dem ein renommierter Architekturpreis gewidmet ist. Daraus entstand der Bildband „Die besten Einfamilienhäuser aus Backstein“ (Callwey Verlag, 2023), der 32 Projekte von namhaften Architekten vor den Vorhang holt. Zeitlos, wertbeständig und allen ökologischen Anforderungen gewachsen, wird anhand dieser Bauten gezeigt, wie die moderne Architektur die Grundwerte des traditionellen Backsteinbaus erhält und gleichermaßen Neues schafft – mit Bildern, Grundrissen und einer Einführung in die Eigenschaften des Backsteins sowie über dessen Konstruktionsweisen.

Alltagstauglich: Beim Wohnen Ressourcen schonen. Ist das eigentlich umsetzbar? Sich nachhaltig einrichten heißt nicht unbedingt auf einen gewissen (Lebens-)Stil verzichten zu müssen. Im neu erschienenen Ratgeber (Prestel Verlag, 2023) erfahren Wohninteressierte, wie sie sich fein einrichten können und dabei stets umweltfreundlich bleiben: „Natürlich! – Der Wohn-Guide mit Tipps für den Alltag“ stellt Häuser und Wohnungen auf der ganzen Welt vor. Vom CO 2 -neutralen Einfamilienhaus einer australischen Architektin über eine mit Secondhand-Möbeln ausgestattete Mietwohnung in Brooklyn bis hin zum Landhaus mit Selbstversorgergarten, sind einige Projektideen dabei. Anleitungen für den Alltag und leicht umsetzbare Tipps: Wie man langlebige Möbel auswählt, Plastik vermeidet und Zimmerpflanzen pflegt – ein nachhaltiges Wohn-Rundumpaket.

Wohnideale: Welchen Einfluss hat die Online-Plattform Instagram auf Architektur, Raum und Wohnen? Unter anderem dieser Frage geht die Architektin Bernadette Krejs in ihren Forschungsarbeiten an der Technischen Universität Wien (TU Wien) nach. Zudem ist die Autorin auf die Bereiche Wohnbau und Entwerfen spezielisiert. In dem Buch „Instagram-Wohnen“ (Transcript Verlag, 2023) analysiert Krejs, wie sich die digitalen und medial vermittelten Bilder auf Wohnwelten auswirken. Und vor allem ob und auf welche Weise es zur Umsetzung in die Realität kommt. Dabei beschreibt Krejs die Ästhetik des Bildes in der Architektur und widmet sich darüber hinaus im Kapitel „Understanding Instagram“ der Nutzung von Handykameras. Die Publikation ist der zehnte Band aus der Reihe „wohnen +/ -ausstellen“ (herausgegeben von Kathrin Heinz und Irene Nierhaus).