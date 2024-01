Kinderbuch-Tipp: Ein Mädchen, wild und frei

Die Britin Katya Balen schreibt ungemein kraftvoll über ein seltsames Mädchen mit Eule. Ein Buch zum Verschlingen.

Das Thema ist nicht neu: Ein Kind, das in der Natur aufwächst, die Freiheit, den Raum, das Leben dort liebt, muss seine Sachen packen und in die Stadt ziehen. In vielen Variationen hat man solche Geschichten schon gelesen, die Britin Katya Balen erfreut mit ungewöhnlichen Wendungen – und einer starken, melodischen Sprache.

Sie erzählt von October, die mit ihrem Vater zusammenlebt, recht weit abseits der Zivilisation, allein im Wald. Und völlig im Einklang mit der Natur. Bis an ihrem elften Geburtstag ein Unfall passiert – und sie mit ihrer kleinen, nach einem Sturm geretteten Eule zur Mutter nach London muss. Außergewöhnlich, wie die Autorin ihre Leser in den (oft wilden) Strom der Gefühle dieses Kindes zieht. Ein Buch zum Verschlingen.

Katya Balen: „October, October“. Ab 11 Jahren. Mit Illustrationen von Angela Harding. Aus dem Englischen von Birgitt Kollmann. 218 S., geb., € 18,95 (Hanser)