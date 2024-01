Politologe Thomas Kahn: „Trump ist durchaus unpopulär“

Bei der Aufstellung eines dritten Kandidaten. Die zentristische No-Labels-Bewegung will einen alternativen Kandidaten ins Rennen schicken, da ist zum Beispiel von Joe Manchin die Rede (konservativer demokratischer Senator aus West Virginia, Anm.). Und auch ein weiterer Kandidat von der grün-linken Seite ist eine Alternative für enttäuschte Biden-Wähler. Die grüne Kandidatin Jill Stein hat bei der Wahl 2016 Hillary Clinton entscheidende Stimmen gekostet. Letztlich wird die Entscheidung bei dieser Wahl in sechs kritischen Bundesstaaten fallen: Arizona, Wisconsin, Georgia, Michigan, North Carolina und Pennsylvania. Ich glaube, dass bei dieser Wahl die künftige Demokratie auf dem Spiel steht. Trump glaubt nicht an die Demokratie. Er glaubt an die Macht.