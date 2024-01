Warum an der Börse derzeit (fast) alle Rekorde purzeln

An der Wall Street sind derzeit die Bullen los. Die anstehenden Zinssenkungen haben die Kurse stark steigen lassen.

An der Wall Street sind derzeit die Bullen los. Die anstehenden Zinssenkungen haben die Kurse stark steigen lassen. Reuters/Carlo Allegri

Die Wall Street ist in Feierlaune. Nicht nur einzelne Aktien, sondern auch die wichtigsten Leitindizes befinden sich auf einem Allzeithoch. Bleibt das so?

Sie legen ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr zwar erst in der kommenden Woche vor, doch die Investoren von Alphabet, Microsoft und Meta sind sich offenbar jetzt schon sicher: Das kann nur gut werden. Die Überzeugung spiegelt sich einmal mehr in den Aktienkursen der drei Techkonzerne wider, die diese Woche jeweils einen Meilenstein erreicht haben: Sie waren so teuer wie noch nie.

Die Bullen, die die Techkonzerne reiten, treiben auch die großen Leitindizes aus den USA nach oben. So knackte der Dow Jones erst vor wenigen Tagen ein neues Rekordhoch, der breite amerikanische Aktienindex S&P 500, in dem die größten Konzerne der USA gelistet sind, stellte in den vergangenen fünf Tagen sogar täglich ein neues Allzeithoch ein.

1 Warum steigen die Börsen derzeit so unaufhaltsam?