Aber 40 Prozent. Die Währung ist ja gerade einmal knapp 25 Jahre jung. Und gegenüber Gold hat der Euro 92 Prozent an Kaufkraft verloren. In Wien haben sich die Immobilienpreise seit 2008 verdoppelt und verdreifacht. Die Menschen merken jeden Tag, dass das Geld immer weniger wert wird. Beim Tanken, beim Strombezahlen, beim Einkaufen. Alles wird teurer, die Mieten explodieren. Und selbst wenn Sie das Glück haben, sich vor 15 Jahren eine Immobilie in Wien gekauft zu haben, und die Immobilienpreise haben sich verdreifacht, heißt das, dass Ihr Garten dreimal größer geworden ist? Haben Sie drei neue Stockwerke draufbekommen? Nein. Das Einzige, was es bedeutet, ist, dass Sie jetzt dreimal mehr Papierfetzen der EZB als 2008 auf den Tisch legen müssen. Das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit, und die wird uns durch die Inflation gestohlen. Da muss man überlegen, welchen Wertspeicher kann ich haben, um meine Kaufkraft bestmöglich zu schützen. Das ist in den letzten 15 Jahren Bitcoin gewesen.